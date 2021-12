La contrôleuse des lieux de privation de liberté exhorte Eric Dupont Moretti à agir dans les prisons

Le ministre de la justice Eric Dupont-Moretti et la ministre du travail Elizabeth Bornes viennent parler du travail des détenus ce jeudi 2 Décembre au centre de détention de Muret. Invitée de France Bleu Occitanie, Dominique Simonnot, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté demande au garde des sceaux de faire un détour par la maison d’arrêt voisine de Seysses où les détenus vivent à trois dans 4m2 dans des conditions « indignes ». Elle demande que le gouvernement agisse pour améliorer la situation des détenus dans les prisons.

On vous invite parce que le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, vient parler du travail dans les prisons, aujourd'hui au centre de détention de Muret. Est ce que vous regrettez qu'il n'aille pas à la maison d'arrêt de Seysses , où vous avez dénoncé récemment des conditions de détention intolérables ?

Je le regrette, mais tout n'est peut-être pas perdu. Peut-être qu'il va m'entendre et je l'exhorte à y aller, surtout qu'il y va avec des entrepreneurs et que je voudrais que le plus de citoyens possible voient dans quelles conditions sont détenus nos concitoyens dans une maison d'arrêt. Et celle de Seysses, quand nous y sommes allés en juin, elle était pleine, elle était occupée à 86%, avec 173 matelas par terre. Quand vous ouvrez la porte d'une cellule et que vous voyez trois grands gaillards enfermés dans 4 mètres trente. La norme européenne vous savez, c’est 3 mètres carrés par personne. Donc on est bien au-delà. Je pense que ces entrepreneurs seraient bien inspirés d’aller voir ce qui se passe dans cette prison. Et que le garde des Sceaux les emmène voir ce qui se passe là dedant, les cafards qui grouillent, les punaises de lit, les rats partout…

Mais depuis votre rapport, la justice a quand même demandé au ministre de la Justice de prendre des mesures d'urgence pour rétablir une salubrité, régler ce problème de surpopulation carcérale. Est-ce que les choses ont un tout petit peu changé, se sont un tout petit peu améliorées à Seysses, ou pas ?

Un tout petit peu, parce qu’on est à 12% de moins. On est à 172% de suroccupation, au lieu de 186%, vous voyez on est quand même loin du rêve. C'est quand même épouvantable, toujours, même si c'est un peu moins. Nous , on exhorte, on martèle l'absolue nécessité d'engager un protocole de détention carcérale dans cette prison, comme dans d'autres.

Est-ce qu'il faudrait imposer des visites des cellules aux magistrats qui envoient de nouveaux détenus dans cette maison d'arrêt de Seysses ?

Je regrette pour toute la France d'ailleurs, que les magistrats ne se rendent pas assez en prison. Je les implore d’y aller, de voir la conséquence de leurs décisions. Je pense que ça changerait beaucoup de choses. Parce-que qui peut penser que ça sert à quelque chose d'être enfermé à autant de monde sans possibilité de travail, même de promenade. Vous savez, être enfermé 22 heures sur 24 la dedans, je ne crois pas qu’on en sorte meilleur.

Il y a de nouveaux juges d'application des peines à Toulouse. Un nouveau procureur. Est-ce qu'on juge différemment? Est ce qu'on arrête l'incarcération trop systématique en France ou pas ?

Je pense qu'il faut absolument passer aux actes et arrêter. Alors évidemment, on est dans une période peu propice, vous l'aurez remarqué, la campagne électorale prend un tour très sécuritaire. Tout le monde veut enfermer tout le monde. Moi, je trouve que c'est stupide parce que les condamnés, ils sortent un jour. Et même les condamnés des maisons d’arrêt, ils entrent, ils sortent au bout de trois mois . Et il faut qu'ils sortent dans de bonnes conditions. Là, c'est pas le cas du tout. Tout mène à la récidive là-dedans.

Il y a, vous en parliez, la visite d'Eric Dupond-Moretti et d’Elisabeth Bornes porte sur le travail des détenus en prison. Il y a encore trop peu de détenus en France qui ont accès à un travail en détention ?

Il y a 20 à 25 % de détenus qui ont accès au travail, vous vous rendez compte. Quand on pense que dans le projet de loi du garde des Sceaux, il fait dépendre des remises de peines d’efforts fournis pour travailler par les détenus, il faudrait d'abord qu'il y ait du travail.

Et au niveau de la rémunération des détenus, là aussi, encore beaucoup de travail à faire, ils gagnent, je crois beaucoup moins que le SMIG ?

1,05 euros de l'heure à 4 euros de l'heure. Eric Dupond-Moretti est en train de mettre en place c’est vrai, un statut de salarié, mais je ne pense pas que ça améliorera tellement que ça les rémunérations. Je comprends bien les difficultés des entreprises. Au fond, la prison est une délocalisation sur place. C'est très peu cher.

Pour revenir sur le mandat d’Eric Dupont-Moretti, garde des Sceaux, qui a été quand même avocat pendant de très longues années. Finalement, on n'a pas un ministre qui a conscience du terrain alors qu'il le connait très bien ?

Je le connais très bien, je crois qu'il sait parfaitement tout ce qu'il faut faire, mais je crois aussi qu’on est entré en période électorale, et ça c'est fatal pour ce genre de sujet. Il faut beaucoup de courage et beaucoup de soutien de la part du président, par exemple pour arriver à un accord sur ce genre de sujet.