Entre sport et écologie, la 2eme édition de la Corsica Sun Trip est partie de Bastia pour rejoindre Bonifacio. 600 km sont à parcourir par une quinzaine de concurrents sur des vélos électriques alimentés par des cellules photovoltaïques.

La Corse, à vélo et sous le soleil ( ou presque ... )

Le temps est couvert, quelques gouttes tombent sur la Place St-Nicolas. Bastia est la ville départ de la 2eme édition du Corsica Sun Trip. La quinzaine de participants de cette course de " géo trouvetou " se prépare à prendre le départ des 6 étapes. 600 km à parcourir sur des vélos artisanaux certes, mais à la pointe de la technologie comme celui de Bertrand Goudonoff venu en Corse pour qui le vélo photovoltaïque permet d'autres choses

Bertrang Goudonof, cycliste écolo.

Stephane Clémot, organisateur de la Corsica Sun Trip

La ''course" n'est pas qu'une balade explique Stéphane Clémot, l'organisateur L'objectif est de faire la promotion du cyclotourisme .

Une quinzaine de concurrents sont donc engagés dans cette course qui suit le tracé de la GT.20, le circuit cyclotouristique qui traverse la corse et que tout le monde peut faire. Du sportif confirmé au cycliste du dimanche.