La Corse pas épargnée par les violences faites aux femmes.

L'Ile est pourtant présentée par les statistiques du Ministère de l'Intérieur comme la région ou le taux de violence est le plus bas mais selon les associations au contact des victimes, la libération de la parole a permis aux victimes de violences de trouver plus facilement une écoute et une assistance.

2 féminicides sont à déplorer ces dernières années dont celui de Julie Douib qui avait suscité une vive émotion dans la mesure où la jeune femme avait alerté les autorités à plusieurs reprises des violences dont elle était victime.

A la veille de la venue à Bastia d’Elisabeth Moreno, la Ministre déléguée en charge de l’égalité homme-femme, on peut faire le constat que la Corse n’est pas épargnée par le fléau des violences conjugales.

Les violences faites aux femmes, les temps changent ?

En Corse, un numéro vert régional est accessible 24h/24 et 7 jours sur 7. C'est le 0800.400.235