A la mi-journée, les incendies continuent de parcourir des hectares de végétation. Les pompiers luttent sans relâche contre les flammes qui dévorent chênes, pins et maquis.

La Corse toujours sous le vent et le feu

Corse, France

A Olmeta di Tuda, 300 hectares ont été parcourus, et le feu est toujours actif sur 2 fronts : le premier dans le défilé du Lancone où d’importants moyens ont été mobilisés dès le début de la matinée pour empêcher le feu de sauter la route. Le second, sur les crêtes d’Ortale de Biguglia et de Rutali.

Le feu aux portes d'Ortale de Biguglia © Radio France - Alexandre Sanguinetti

La zone est difficilement accessible pour les pompiers qui craignent un changement de direction du vent. S’il se dirige vers le sud, le feu pourrait alors s’engager vers la plaine urbanisée de Borgo.

Une surveillance maximale

L’autre point sensible est situé plus au sud, à Solaro.

Le bilan des surfaces brûlées dépasse 1500 hectares et en début d'après-midi les habitants de Sari Solenzara ont été invités à rester confinés chez eux. Pour cela, les gendarmes ont visité les maisons une à une dans le hameau de Tolla, les habitants ont pour consigne de s’enfermer chez eux et de calfeutrer portes et fenêtres. Les sœurs du monastère Assunta Gloriosa ont été évacuées tout comme les élèves de l’école de Sari Solenzara.

En ce milieu d’après-midi, les vents tourbillonnants à plus de 140 km/h continuent d’attiser les flammes qui ont parcouru 1500 hectares.