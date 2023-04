La cour criminelle départementale de la Sarthe siègera pour la première fois en juin 2023

On connait maintenant les dates de la première session de la cour criminelle départementale de la Sarthe. Celle-ci se réunira du 20 au 23 juin 2023 pour juger trois affaires. Créée pour juger les crimes dont la peine encourue est inférieure ou égale à 20 ans de réclusion criminelle, cette nouvelle instance judiciaire a la particularité de ne réunir que des magistrats professionnels. Contrairement à la cour d'assises, il n'y a pas de jury populaire . Les accusés sont forcément majeurs, non-récidivistes.

Trois affaires pour la première session

Du 20 au 21 juin 2023, la cour criminelle départementale de la Sarthe examinera une affaire de tentative de viol incestueux, agression sexuelle incestueuses sur mineur de 15 ans par ascendant et usage illicite de stupéfiants. Le jeudi 22 juin, le président et ses quatre assesseurs se pencheront sur des faits de viol sur un mineur de 15 ans, agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et détention de l'image d'un mineur à caractère pédopornographique. Enfin, le vendredi 23 juin, la cour jugera une affaire de viol.

L'installation de cette nouvelle instance judiciaire se fait dans un contexte de forte activité et de manque de moyens à la cité judiciaire du Mans. Lors de l'audience solennelle de rentrée début février, il avait été annoncé la suppression de 15 journées d'audience correctionnelle pour dégager le temps nécessaire aux magistrats appelés à exercer en cour criminelle départementale.