La cour criminelle départementale du Loiret siégera pour la première fois le 26 juin 2023

C'est une petite révolution dans le fonctionnement de la justice en France. Depuis le 1er janvier 2023, les cours criminelles départementales sont généralisées sur tout le territoire, après une expérimentation de trois ans dans 15 départements. Ce sont des cours d'assises, qui jugent donc des crimes, mais devant lesquelles les procès se déroulent sans jurés populaires, ces citoyens tirés au sort et chargés de prononcer les peines "au nom du peuple français".

Ces cours criminelles départementales ne seront composées que de magistrats professionnels, cinq au total, qui jugeront des crimes passibles de moins de 20 ans de réclusion, et devant lesquels ne comparaîtront que des accusés majeurs, non récidiviste. Dans le Loiret, on connaît la date de la première session de cette cour criminelle : ce sera à partir du 26 juin prochain. La moitié des affaires criminelles devraient être jugées devant ces nouvelles juridictions, après leur mise en place.

Quel genre d'affaires jugées devant ces cours criminelles ?

Essentiellement des viols, c'est ce qui ressort en tout cas des expérimentations menées dans 15 départements français. 387 affaires ont été jugées par ces cours criminelles, depuis les premiers procès en 2019. 81% concernaient des viols. Pour l'avocat orléanais Me Paul Denizot, l'arrivée de ces cours n'est pas une mauvaise nouvelle pour les victimes. "Ce qu'elles attendent avant tout, c'est un procès avant tout, pas forcément la lourdeur d'un procès aux assises".

Jusque-là dit-il, les juges d'instruction avaient souvent tendance à requalifier ces faits en agression sexuelle afin que les audiences soient programmées plus rapidement devant un tribunal correctionnel. Selon lui, les juges d'instruction orléanais ont déjà commencé à renvoyer certaines affaires devant la cour criminelle du Loiret.

L'ordre des avocats se dit "vigilant" à Orléans

Mais d'autres avocats se disent plus inquiets. Le barreau d’Orléans n’a pas pris de motion vis-à-vis de la généralisation de la cour criminelle départementale, "mais nous serons très vigilants" indique Me Coralie Beaujean-Laforge, qui vient de prendre ses fonctions de bâtonnier. "L’objectif affiché est d’obtenir une accélération des dossiers criminels, or les expérimentations qui ont été menées dans certains départements n’ont pas abouti à un tel résultat", note-t-elle. "En outre, cette nouvelle juridiction suppose des moyens humains renforcés : si ce n’est pas le cas, cela aura un impact sur les juridictions civiles, qui manquent déjà de magistrats".

Me Coralie Beaugean-Laforge s’interroge aussi sur la disparition du jury populaire : "C’est tout de même un héritage historique, n’oublions pas que la justice est rendue au nom du peuple français, il ne faudrait pas, au final, que la cour criminelle départementale se substitue totalement à la cour d’assises. D’où, effectivement, notre très grande vigilance".