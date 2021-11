La cour d'appel confirme la condamnation de l'adjoint au maire du Mans, Christophe Counil, pour diffamation

Déjà condamné en septembre 2020 par le tribunal du Mans, Christophe Counil, deuxième adjoint socialiste à la mairie du Mans, a de nouveau été jugé coupable de diffamation envers Marietta Karamanli. Ce mardi, la cour d'appel d'Angers a confirmé la première condamnation à une amende de 800 € avec sursis et 1 000 € de dommages et intérêts. En prime, il devra rembourser à la plaignante 3 000 € de frais de justice.

Quatre jours avant le second tour de l'élection municipale, Christophe Counil, soutien du maire sortant et candidat socialiste officiel Stéphane Le Foll, avait relayé sur les réseaux sociaux un message accusant Marietta Karamanli, députée et candidate socialiste dissidente, de faire campagne avec des moyens de l'Assemblée Nationale et du Conseil départemental. Une fausse information qu'il avait finalement retirée quelques heures plus tard... Mais la candidate a tout de même estimé que cela lui avait porté préjudice dans la dernière ligne droite de la campagne. En septembre 2020, elle avait donc cité son camarade à comparaître devant la justice. Avant d'être exclue du Parti socialiste deux mois plus tard.