La cour d'appel de Bourges, parmi les plus efficaces de France

Le nombre d'affaires en stocks diminue et les délais de traitement sont parmi les meilleurs de France. C'était la dernière rentrée solennelle pour la présidente de la cour d'appel de Bourges, qui part en retraite en septembre prochain. Mauricette Danchaud quittera ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli. Les menaces qui pesaient sur l'existence même de la cour d'appel de Bourges en 2017 sont dissipées aujourd'hui. Elle laissera une juridiction dynamique : " Nous nous sommes portés volontaires pour les expérimentations. Et dès que nous avons pu favoriser ou faire valoir l'image de la cour d'appel, nous avons fait le nécessaire avec toutes nos équipes qui ont accepté tous les défis que nous avons lancés." La cour d'appel de Bourges a notamment expérimenté avec succès la mise en place de la cour criminelle, étendue l'année prochaine à toutes les juridictions.

L'entrée du palais de Justice de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Et malgré des effectifs tendus, Bourges affiche de très bons délais pour le traitement des affaires : " Effectivement, la moyenne nationale des cours d'appel est de quatorze mois " précise Mauricette Danchaud. " A Bourges, nous sommes à une moyenne de sept mois et demi. Non seulement, c'est l'un des meilleurs résultats au niveau national, mais c'est également le meilleur résultat des cours d'appel de même taille." Preuve de l'efficacité des petites juridictions de proximité...

Le palais de justice de Bourges va connaître 18 mois de travaux. © Radio France - Michel Benoit

Des renforts ne seraient cependant pas de trop : " Si on appliquait les normes de la CEPEJ, commission européenne pour l'efficacité de la justice, on retiendrait un chiffre de 11,3 magistrats du parquet pour 100.000 habitants, alors qu'en France, on est à une moyenne de 3 " précise Marie-Christine Tarrare, procureur général, près la cour d'appel de Bourges. " Cela fait quand même une grosse différence. Le calcul qu'on a fait pour la cour d'appel de Bourges nous ferait passer de 20 magistrats à 62. Mais ne rêvons pas, nous sommes là dans des chiffres excessifs. Mais il est vrai qu'à Bourges, il manque, et c'est une évidence, un substitut supplémentaire. Actuellement, il y a cinq magistrats au parquet. Il faudrait que ce parquet soit calibré à six pour permettre de bien fonctionner. La preuve en est que je suis obligée d'affecter un magistrat placé à ce parquet quasiment tout le temps pour lui permettre de fonctionner correctement." Bonne nouvelle cependant : le chantier de rénovation du palais de justice de Bourges commencera en mars. Le ministère a débloqué 6 millions d'euros. La cour d'appel de Bourges couvre les départements du Cher, de l'Indre et de la Nièvre.