La Cour d'Appel de Dijon condamne Google à révéler l'identité de deux auteurs de "faux avis"

Quatre ans après les premiers faits, la Cour d'Appel de Dijon donne pour la première fois raison aux propriétaires du Château de Balleure, une chambre d'hôtes à Etrigny, en Saône-et-Loire. En 2018 et 2020, deux avis défavorables sont laissés sur Google Maps à leur établissement... par des personnes qui n'ont jamais séjourné dans l'établissement d'après eux. Le 20 juin 2022, la Justice a condamnée Google Ireland, le siège européen du groupe, à dévoiler les identité des auteurs de ses deux avis. Les propriétaires veulent ensuite porter plainte contre eux.

Facile de laisser un avis sur Google

Une note de deux étoiles sur cinq en 2018, puis une seule en 2020... c'est la raison pour laquelle les propriétaires décident d'attaquer Google. D'après eux, ces personnes auraient utilisé la fonction "push" de Google Maps : lorsqu'on passe à côté d'un lieu, le site propose de laisser un avis. Pas la peine pour cela de s'y être rendu.

Pour l'instant, ce n'est qu'une première étape : la Cour d'Appel a reconnu que les gérants de la chambre d'hôtes étaient en droit de connaitre l'identité des auteurs des avis, pour ensuite pouvoir porter plainte. En attendant, Google est condamné à leur verser 2 000 euros et à payer les frais de justice.

Un manque de sécurisation des commentaires

Les avis et commentaires sur internet deviennent de plus en plus importants pour les établissement d'hébergement admet Laurent Clément, directeur de l'Hôtel des Ducs et membre du club hôtelier de Dijon. Des commentaires dans lesquels on trouve tout et n'importe quoi sur ces avis : "les sites comme Google ou Tripadvisor ne sont pas forcément bienveillants à notre égard, ils laissent passer tous les commentaires".

D'après lui, "il manque quelque chose pour réguler, pour pouvoir dire qu'un avis est faux ou mensonger". Sur le site Booking par exemple, il faut d'abord avoir réserver dans l'établissement avant de laisser un commentaire ou un avis.