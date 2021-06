La cour d'appel de Dijon ordonne l'expulsion sans délai des occupants de la maison de l'Engrenage

La cour d'appel de Dijon a confirmé ce mardi 29 juin 2021, l'expulsion sans délai des deux personnes squattant la maison adossée aux jardins de l'Engrenage. "Une ordonnance sans surprise", annonce ce soir Me Dominique Clémang, leur avocate.

Le 19 juin dernier, la justice avait pourtant ordonné leur expulsion mais en leur accordant six mois pour déménager. La maison est occupée par des sympathisants des "Jardins de l'engrenage" depuis juin 2020. Ils sont opposés à la "bétonisation de la ville" et la construction de 300 logements sur ce terrain d'un hectare et demi.

Une évacuation des Jardins en avril dernier

Le site occupé par des militants opposés à la construction de logements, a été évacué en avril dernier par les forces de l'ordre. Une évacuation suivie par plusieurs jours de violences entre les autorités et les squatteurs.