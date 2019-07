La Cour d'Appel de Dijon relance l'enquête sur les cris racistes au match DFCO - Amiens

Dijon - France

Le supporter de Dijon qui avait poussé de cris de singe pendant le match contre Amiens en avril dernier devrait être mis en examen. Ce supporter raciste de 22 ans avait été entendu mais seulement comme témoin. La justice vient de se raviser. Après des plaintes d'associations, la Cour d'Appel de Dijon vient de décider qu'il faut poursuivre l'enquête. Le supporter dijonnais devrait être mis en examen.

Cris de singes et match interrompu quelques minutes

Le match au stade Gaston Gérard le 12 avril dernier, avait failli s'arrêter à un quart d'heure de la fin. Le capitaine d'Amiens voulait quitter la pelouse. Des cris de singe venaient de la tribune et Prince Guano voulait renoncer. Il avait lancé à son banc de touche : "c’est fini, on ne joue plus, je ramène mes coéquipiers et on rentre dans le vestiaire". Finalement le match avait repris. Aprés la rencontre Prince Guano avait parlé de "cris inadmissibles" et sur les réseaux sociaux son "message d'amour" avait été abondamment relayé. Même les joueurs du DFCO comme Benjamin Jeannot trouvait "normal que le capitaine d'Amiens ait voulu arrêter de jouer".

Le jeune homme de 22 ans qui avait lancé les cris racistes avait été identifié. Il avait été entendu d'abord comme témoin assisté et cette démarche avait indigné des associations qui avaient porté plainte. La Cour d’appel de Dijon a infirmé la décision du juge : l’auteur des cris racistes sera convoqué en vue d’une mise en examen. SOS Racisme et Sportitude France souhaitent que le DFCO s'implique dans l’enquête et plus globalement, que les instances du football luttent davantage contre les incivilités, le hooliganisme, le racisme et les discriminations dans et autour des stades.