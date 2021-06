La cour d'appel de Marseille refuse le transfert de l'éléphante Samba

L'association One Voice qui défend le sort de l'éléphante Samba, 34 ans, vient de perdre son procès contre le préfet des Bouches-du-Rhône et le cirque d'Europe. La cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le préfet ne pouvait ordonner le transfert de l'animal.

L'association One Voice se bat pour transférer Samba l'éléphante depuis des années.

Samba ne passera pas sa retraite en Haute-Vienne. La cour d'appel de Marseille a rejeté le recours de l'association One Voice pour Samba, l'éléphante âgée de 34 ans, détenue dans un cirque. Samba aurait dû être placée au sanctuaire pour éléphants de Bussière-Galant en Haute-Vienne. Depuis près de 20 ans l'association de défense des animaux One Voice se bat pour que l'éléphante quitte le Cirque d'Europe. Nouveau revers ce lundi : la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le préfet ne pouvait ordonner le transfert de l'animal, que si, en raison de circonstances postérieures à son adoption, les conditions de son maintien n'étaient plus remplies.

Cette éléphante âgée de 34 ans, baptisée "Samba" et aujourd'hui "Tania", vivrait dans des conditions indignes au sein dans un cirque itinérant qui a repris ses spectacles en région parisienne. De récentes images montrent l'éléphante couchée, inanimée, sur le bitume d'un parking, ou maltraitée à coup de cannes en pleine représentation. Des experts indépendants auraient conclu à des symptômes évidents de dépression chez cette éléphante mais l'an dernier, la préfecture a estimé que l'animal était bien traité, avis suivi par le tribunal administratif