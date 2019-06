La cour d'appel inflige une peine moins lourde à la Madoff de Touraine

Le jugement est plus clément qu'en première instance

Benais, France

C'est ce mardi que la Cour d'appel d'Orléans rendait son jugement dans l'affaire de la "Madoff de Touraine". Sylviane Gigi avait été jugée mercredi 15 mai 2019 par cette même juridiction car elle contestait le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Tours en octobre 2018.

Cette ancienne salariée d'une banque implantée dans le Chinonais avait été condamnée à quatre ans de prison dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans. Elle avait fait miroiter des placements juteux à des proches, des amis ou même de la famille, soit un préjudice de plus de 4 millions d'euros.

Peine un peu moins lourde en appel pour la "Madoff de Touraine"

Finalement, Sylviane Gigi a été condamnée ce mardi 25 juin à 4 ans de prison dont 18 mois avec sursis, soit une peine un peu moins lourde qu'en première instance, mais supérieure aux réquisitions du procureur général qui avait demandé 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis.