La cour d'appel empêche Romain Dupuy de quitter l'UMD de Cadillac

Romain Dupuy et son avocate Me Hélène Lecat

Romain Dupuy va donc rester hospitalisé au sein de l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) de Cadillac. La cour d'appel de Bordeaux a décidé d'infirmer la décision prise le 9 juin par le juge des libertés et de la détention. Ce dernier a considéré que le meurtrier du CHP de Pau, ne devait pas rester plus longtemps dans cette unité au régime quasi carcéral. Le parquet de Bordeaux avait fait appel de cette décision du JLD, et cet appel a été examiné ce mercredi. L'arrêt a été rendu public ce vendredi après-midi : la cour d'appel considère que le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent à statuer sur les modalités de prises en charges thérapeutiques d'un patient. Les psychiatres qui soignent Romain Dupuy et les nombreux experts qui ont été consultés dans ce dossier sont unanimes pour dire que ce patient est aujourd'hui stabilisé, et qu'il doit quitter l'UMD.

Les avocats de Romain Dupuy peuvent encore saisir la cour de cassation.