La cour d'assises à Saintes juge ce lundi Loïc Duran pour le meurtre de sa sœur

Pendant trois jours la cour d'assises de Saintes va juger Loïc Duran. Il comparait pour le meurtre de sa sœur le 5 septembre 2016. Une partie de son corps a été retrouvée, calcinée et dépecée. Le meurtre s'est déroulé dans la maison familiale à La Vallée, un village près de Saintes. Loic Duran, 44 ans, originaire de Rochefort, était jusque là un homme sans histoire, du moins sans casier judiciaire. Le mobile du meurtre est né de la succession et de cette maison familiale où s'est déroulé ce meurtre. Ils avaient rendez vous ce jour là pour parler héritage.

Cet héritage était devenu chez Loïc Duran une obsession. Il est persuadé que sa sœur va le voler. Il avait mis des post it sur les meubles de la maison. Loïc a toujours eu des problèmes d'argent. Il a toujours eu du mal à garder un emploi, trop impulsif expliquent ceux qui le connaissent et aussi l'expert psychologue. Mais cette histoire, ce mobile, n'expliquent sans doute pas à eux seuls ce déchaînement de violences : un coup de marteau derrière la tête. Et puis tout ce mal pour faire disparaître le corps de sa sœur. Le brûler d'abord dans un bac à sable de la propriété. Et le disséminer : la tête a été retrouvée sur une plage de La Tremblade. Des tibias et fémurs au bord d'une route à Saint Hyppolyte. Le reste du corps d'Estelle n'a jamais été retrouvé.

Le procès commence ce lundi à 14H30. Verdict mercredi soir après trois jours de procès.