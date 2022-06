La cour d'Assises de Côte-d'Or lit sur les lèvres de l'accusée

Le dos courbé, la tête dans les épaules, Marie-Paulette se déplace avec un déambulateur et ne peut pas se lever à l'annonce de son nom. Cette sexagénaire tient pourtant à se faire entendre. C'est elle qui a fait appel de sa condamnation prononcée il y a 5 ans à Lons-le-Saunier : 25 ans de réclusion pour homicide.

A la cour d'Assises d'appel de Côte-d'Or, elle reste assise à sa place et aucun son ne sort de sa bouche quand elle doit répondre. Victime d'un cancer du larynx, elle a été privée de ses cordes vocales. Une interprète lit sur ses lèvres les mots qu'elle forme et les restitue à haute voix pour toute l'assemblée. C'est long, il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour distinguer les bonnes syllabes mais tout le monde reste très patient. "C'est une situation inédite" confirme Caroline Podevin la présidente de la cour d'Assises d'appel. "En 7 ans d'exercice ici je n'ai jamais vu cela. Et comme cette personne ne peut s'exprimer en langage des signes, nous avons donc recours à ce système de lectures sur les lèvres. La justice doit s'adapter."

Le procès dure 15 jours au lieu de 7 © Radio France - Olivier Estran

Une accusée qui rentre à l'hôpital tous les soirs

Compte-tenu des difficultés de l'accusée, le procès ne se tient pas dans la magnifique enceinte historique de la cour d'appel, mais dans une salle impersonnelle du tribunal de commerce, accessible aux personnes à mobilité réduite. Il y'a 5 ans à Lons-le-Saunier, cette assistante familiale avait demandé le report de son procès qui tombait juste après son opération. Report rejeté et débats bien plus laborieux. Marie Paulette a comparu sur un lit médicalisé et s'est exprimé avec une ardoise. Elle a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'un homme d'une cinquantaine d'années dont elle avait la charge, à Plasne dans le Jura et elle garde le sentiment amer de n'avoir pas pu se faire comprendre.

Cette fois-ci, à Dijon, Caroline Podevin la présidente de la cour d'appel tient à un procès le plus serein possible. Les débats sont limités à 4 heures par jour et l'audience va durer 15 jours au lieu d'une semaine. Chaque après-midi, une ambulance revient chercher l'accusée pour l'emmener au CHU où elle est hébergée le temps de ce procès. Son avocate, maitre Laëtitia Birenbaum espère que sa cliente pourra expliquer son geste. C'est aussi tout le souhait des parties-civiles, 4 proches de la victime qui mettent en doute la version entendue en première instance, et qui cherchent des réponses depuis 2011, date de ce drame. La vérité est attendue sur les lèvres de Marie-Paulette.