Deux braqueurs présumés vont être libérés, la cour d'assises de Vaucluse tarde à fixer leur procès en appel

La cour d'assises du Vaucluse a trop tardé à fixer leur procès en appel et deux hommes condamnés à de lourdes peines pour une série de braquages violents ont été remis en liberté mercredi par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La cour d'assises du Vaucluse s'est visiblement montrée trop lente pour ses pairs.

Jugeant que "le délai d'audiencement de la procédure est déraisonnable", la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné mercredi la remise en liberté de deux braqueurs présumés.

Condamnés à 15 et 22 ans de prison en première instance

Les deux hommes, aux casiers judiciaires chargés, sont soupçonnés de faire partie d'une "équipe à tiroirs" qui avait braqué une quinzaine d'Intermarché dans le Gard, la Drôme, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône en 2001. Des vols commis sous la menace de kalachnikov et accompagnés de violences. En première instance, ils avaient été condamnés à 15 et 22 ans de réclusion criminelle.

La cour d'assises du Vaucluse, désignée le 13 janvier 2016 pour les juger en appel, vient de fixer l'audience du 5 au 20 février 2018, soit 30 mois après leur appel. À deux reprises, la cour de cassation avait cassé les arrêts des chambres de l'instruction de Nîmes puis de Montpellier qui avaient refusé leur demande de mise en liberté, avant de désigner celle d'Aix-en-Provence.

Une cour d'appel surchargée ?

Les juges de la cour suprême avaient considéré que "ni l'encombrement du rôle d'une cour d'assises d'appel, ni l'augmentation du contentieux à moyens constants ne caractérisent des circonstances insurmontables propres à justifier le dépassement d'une durée raisonnable de détention provisoire".

La cour d'assises du Vaucluse doit faire face à un "stock" d'une soixantaine de dossiers en attente d'audiencement, auquel s'ajoutent 26 affaires en appel, alors qu'elle juge en moyenne 30 dossiers par an.

Les deux hommes devraient donc comparaître libres lors de leur procès en appel en février prochain.