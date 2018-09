Périgueux, France

Le verdict est tombé peu après 16h ce vendredi, la cour d'assises de la Dordogne a prononcé une peine de quatorze ans de réclusion contre le jeune homme de 23 ans qui avait frappé à mort son voisin, c'était en 2016 à Terrasson. Il était poursuivi pour violence volontaire.

Verdict plus lourd que les réquisitions

Un verdict plus lourd que les réquisitions de l'avocate générale qui avait demandé une peine de douze ans. A la lecture du verdict, l'accusé a crié "je veux pas que tu pleures" à sa mère et sa compagne présentes dans la salle. Me Eric Barateau, l'avocat du jeune homme de 23 ans annonce qu'il discutera avec son client de l'opportunité de faire appel de ce verdict.