Vente de CDB : la Cour de cassation donne raison à "The Pot Company" à Dijon

La décision était attendue de longue date par les responsables de la boutique "The Pot Company" à Dijon. Après l'audience du 18 mai dernier à Lyon, la cour de cassation vient de rendre son arrêt. Le pourvoi déposé par le Procureur général près la Cour d'appel de Dijon est rejeté par la haute cour. Les responsables de la boutique, ne sont pas coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants ni au règlements sur le commerce ou l'emploi de médicament, plante, substance ou préparation classée comme vénéneuse. L'arrêt de la Cour d'appel infirme donc l'ordonnance de fermeture provisoire de l'établissement rendue par le juge d'instruction.

Que demandait le Procureur ?

Dans son pourvoi, le procureur de la République de Dijon demandait qu'il n'y ait aucune trace (0%) de THC dans les produits finis dérivés du chanvre enrichis au CBD (cannabidiol) vendus dans la boutique (gélules, vaporisateurs, graines de collection, E-liquides CBD, terpènes, alimentation au chanvre, etc…

Le procureur demandait également que le CDB soit extrait uniquement des tiges et des feuilles du cannabis, autrement dit là où il y a le moins de principe actif. C'est ce que rejette ce mardi la Cour de cassation de Lyon dans son arrêt publié ce mardi 15 juin.

La procédure ne concernait en revanche pas la fleur.

Quelle est la conséquence de cette décision de la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi permet donc à la boutique "The Pot Company" de vendre des produits contenant 0.2% de THC, ce qui est trop faible pour avoir des effets psychotropes. Le CBD peut aussi être extrait de la plante entière et non seulement de la tige et des feuilles.

D'où viennent ces produits ?

N'allez pas imaginer que les propriétaires ont un champ de cannabis pour concocter les produits proposés dans leur magasin. Tout cela est évidemment très encadré. Les fleurs viennent de l'Union Européenne et sont distribuées par une entreprise homologuée.

Quelles suites possibles ?

Trois années de procédure judiciaire a évidemment un coût. La suite pourrait donc se jouer à nouveau devant la justice mais cette fois pour obtenir un dédommagement. Il reste aussi pour les autorités, le moyen de porter l'affaire devant le conseil d'Etat. Mais la Cour européenne

