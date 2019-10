La cour de cassation condamne définitivement un médecin psychiatre après un meurtre commis par un patient

Pour l'avocat de la famille de la victime, c'est une première judiciaire, et elle devrait faire date. Il s'agit du décès de Luc Meunier, tué en 2008 par un patient sorti de l’hôpital de Saint-Égrève (Isère). La cour de cassation rejette le pourvoi du médecin.

Grenoble, France

Voilà presque onze ans que la famille de Luc Meunier est dans un âpre combat judiciaire. Un combat qui pour l'avocat de la famille, maître Gerbi, prend fin ce jour avec un arrêt de la cour de cassation. Que dit la plus haute juridiction française ? Elle rejette le pourvoi du docteur qui avait déjà été condamné en appel à 18 mois de prison avec sursis pour le meurtre de Luc Meunier, commis le 12 novembre 2008 par un patient dont il s'occupait.

Un arrêt qui "met fin à la controverse" pour Maître Gerbi

Cet arrêt, selon l'avocat "met fin à la controverse d’un certain nombre de psychiatres et répond à celle ci en des termes clairs. Il énonce que le médecin psychiatre n’avait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions [...] et a ainsi commis une faute caractérisée en autorisant les sorties d’un patient réputé dangereux.

Pour Maître Gerbi, cette décision de la cour de cassation reconnaît "le lien de causalité entre cette faute et le décès de Luc Meunier".