La plus haute juridiction française confirme la relaxe du Stéphanois Jean Mercier. En 2011, il a aidé son épouse malade à mourir.

Saint-Étienne, France

Un grand jour pour le Stéphanois Jean Mercier. Ce mercredi 13 décembre la Cour de cassation a confirmé sa relaxe. Elle confirme ainsi l'arrêt de relaxe rendu il y a un an par la Cour d'appel de Lyon. L'octogénaire était poursuivi pour non-assistance à personne en danger.

En 2015, Jean Mercier avait été condamné à un an de prison avec sursis, puis relaxé par la Cour d'appel de Lyon un an plus tard. Cour d'appel de Lyon qui a ensuite demandé le pourvoi en cassation.

L'épouse de Jean Mercier était malade depuis de longues années "Elle m'a dit : 'j'en peux plus, donne-moi les médicaments', alors j'ai fait semblant de pas comprendre" a témoigné à plusieurs reprises l'octogénaire sur France Bleu Saint-Etienne Loire. Ainsi, le 10 novembre 2011, il accepte de l'aider à décapsuler une quantité importante de médicaments et de lui apporter un verre d'eau, pour qu'elle les avale.

Selon son avocat Jean Mercier est ce mercredi "heureux, rassuré et soulagé de la fin de cette procédure". Maître Boulay qui ajoute "il faut que la loi bouge et c'est bien la preuve".