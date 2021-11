La Cour de cassation donne raison à Alain Vogel-Singer, l'ancien maire de Pézenas

Voilà une première victoire pour Alain Vogel-Singer, l'ancien maire de Pézenas (Hérault) de 1995 à 2020. Dans son jugement du 4 novembre 2021, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu en octobre 2019. À l'époque, l'ancien maire de Pézenas avait été reconnu coupable de prise illégale d'intérêts dans le cadre de l'aménagement de la zone des Moulières à Pézenas. L'ancien élu avait été condamné à 6.000 euros d'amende suite à une plainte déposée par l'association ''Vivre à Pézenas''.

Les faits reprochés remontent à 2013

Pour la Cour de cassation, l'arrêt n'est pas motivé. ''La Cour de cassation considère que l'arrêt rendu à Montpellier pose de grosses difficultés à la fois sur le délit et une éventuelle complicité de sa part'' précise sont avocat Cyril Malgras. Tout est remis en cause aujourd'hui. Un nouveau procès en appel aura donc lieu. La date n'a pas encore été déterminée.

Les accusations portent sur la modification du plan local d'urbanisme. Une source d'eau chaude avait été repérée sur un terrain située à proximité de celle de son ancien conseiller municipal Ansiau Revalor. Ce projet vient comme Hérode.

''Cette décision est rendue de manière heureuse et juste pour mon client.''- Cyril Malgras, avocat d'Alain Vogel-Singer

''Depuis le début, nous considérons que l'infraction reprochée n'est pas constituée''- Cyril Malras Copier

''Depuis le début, nous considérons que l'infraction reprochée n'est pas constituée rappelle l'avocat d'Alain Vogel-Singer. On avait annoncé au moment de la condamnation en 2019 qu'on exercerait toutes les voix de recours. C'est ce que nous avons fait. L'arrêt rendu montre manifestement que nous avons bien fait puisque la décision prononcée en appel par Montpellier n'est pas valable''.

"C'est un combat judiciaire de longue haleine qui dure depuis 2013. Mais c'est aussi une manière d'aller jusqu'au bout pour faire reconnaître l'innocence de mon client.'' - Cyril Malgras

''Un procès purement politique''

La décision rendue par la cour d'appel de Montpellier est intervenue moins d'un an avant les élections municipales et a, sans aucun doute, eu un impact sur la campagne de 2020. Alain Volger-Singer, élu depuis 1995, a cette fois été battu au second tour. ''Un procès purement politique'' dénonçait à l'époque Alain Vogel-Singer pointant du doigt l'ancien secrétaire national de la magistrature Gilles Sainati, trésorier de l'association à l'origine de cette plainte.

"Je suis persuadé que je sortirais tranquille et blanchi. Je suis confiant." - Alain Vogel-Singer, ancien maire de Pézenas

"Je suis persuadé que je sortirais tranquille et blanchi. Je suis confiant réagit aujourd'hui l'ancien maire de Pézenas, Alain Vogel-Singer. Tout ce que j'ai fait, l'a été pour ma ville. La Cour de cassation démontre bien qu'on a cherché à tout prix à m'incriminer une fois comme auteur, une fois comme complice. On a l'impression qu'on tapait dans la caisse ou mis constructibles des terrains personnels. Ce qui n'est pas absolument pas le cas. Nous n'y avons trouvé aucun intérêt moral et financier. Ce que nous avons fait l'a été pour Pézenas.''

"On m'a attaqué comme auteur principal et complice. Ce qui est impossible"- Alain Vogel-Singer. Copier

La procédure dure depuis plusieurs années

En première instance, Alain Vogel-Singer avait été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers à trois mois de prison avec sursis et 6.000 euros d'amende. Dans ses réquisitions en 2017, le parquet avait demandé une peine d'inéligibilité. Ce qui n'avait pas été retenue par la Cour d'appel de Montpellier.

''Cette mauvaise publicité a été délétère pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. À titre professionnel et personnel, c'était une catastrophe'' - Alain Vogel-Singer

Enfin, le Plan local d'urbanisme de Pézenas, étudié en 2019 par le tribunal administratif, ne manifestait rien d'anormal. À l'époque, Alain Volger-Singer ne cachait pas sa joie : ''Le tribunal administratif n'a rien trouvé à nous reprocher. Pas de détournement de pouvoir. Je suis serein''.

