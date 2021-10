La cour des comptes de Bretagne épingle "l'opacité" de l'association "Vivre à Brest"

Aucun jugement n'a encore été rendu dans cette affaire, mais dans son "rapport d’observations définitives" publié ce vendredi, la cour des comptes de Bretagne relève "l'opacité" du fonctionnement de l'association "Vivre à Brest". Révélée en 2018 par nos confrères du Télégramme, le maire de Brest François Cuillandre, ainsi que deux anciens piliers de la majorité municipale, Alain Masson et Jean-Luc Polard, a été mis en examen il y a deux ans.

Aujourd'hui, la cour des comptes de Bretagne pointe une culture de "l'opacité, propice aux dérives". Qui empêchait tout contrôle de s'exercer sur les conditions et les critères de redistribution des indemnités des élus. Pendant près de 30 ans, relève la cour, "l’absence totale de formalisme dans la tenue des comptes et dans l’utilisation des fonds n’a ainsi jamais permis aux adhérents de l’association de connaître l’usage qui était fait des fonds versés par la commune de Brest et par Brest Métropole. Se fondant sur la confiance, ils ignoraient les modalités de calcul de leur indemnité."

Pot commun

Une sorte de pot commun, en fonction des revenus de chacun et pour compenser les pertes des élus les moins fortunés en raison de l'exercice de leur mandat. Mais dans son rapport, la cour des comptes relève la contradiction entre ce voeu de solidarité et ce système qui aurait mis davantage à contribution les titulaires d'emplois moins fortunés au profit de ceux qui gagnaient plus. "Dans la mesure où les revenus professionnels des élus ont en moyenne augmenté dans le temps, souligne la cour, ce sont finalement les titulaires d’emplois moins rémunérés, ou encore les retraités, qui ont été de plus en plus mis à contribution pour compenser les manques à gagner des titulaires d’emplois mieux rémunérés, en contradiction avec le principe d’origine de solidarité voulu par les élus."

En décembre 2018, le parquet de Brest a ouvert une information judiciaire pour détournement de fonds publics, abus de confiance, complicité et recel.