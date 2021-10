La Cour des comptes épingle l'organisation du festival Electrobeach au Barcarès

Un caillou de plus dans la chaussure du maire Alain Ferrand : un nouveau rapport de la Chambre régionale des comptes a été rendu public ce vendredi soir, à l'occasion du conseil municipal du Barcarès. Pendant plusieurs mois, les magistrats se sont plongés dans l'organisation de l'Electrobeach, l'un des festivals les plus fréquentés d'Europe. Au cœur des investigations, la société d'économie mixte "Event made in France" qui pilote l'évènement depuis 2016, et dont la ville du Barcarès est actionnaire à 74%.

Dans son rapport de 92 pages, la cour relève "une absence de contrôle" depuis la création de la structure, "des écritures comptables peu explicite" : "la qualité de l'information financière et comptable est insuffisante" et "la SEM ne respecte pas suffisamment les procédures de commande publique".

A la lecture du document, l'association Anticor 66, qui lutte contre la corruption, a décidé de saisir la justice. "Ce qu'il ressort de ce rapport, c'est que la société organisatrice n'a pas de fondement juridique, et a été créée de façon à servir des intérêts personnels, notamment ceux du maire", fulmine Didier Melmoux, l'administrateur de l'association. "Ce rapport doit obligatoirement déboucher sur une enquête, car il y a trop de malfaçons. Nous ne devons pas laisser passer cela".

Selon les magistrats, certaines dépenses posent question, comme l'achat d'un ordinateur MacBook au bénéfice d'un administrateur, mais "qui ne figure pas à l'actif de la société". Ou encore l'utilisation de la carte bleue de la SEM lors d'un voyage à l'étranger, pour régler des notes d'hôtel et de restaurant, "sans motivation précise ni mandat du conseil d'administration".

"A la lecture du rapport, on se demande s'il y a un capitaine à barre", commente Virginie Brodin, élue municipale d'opposition, "il y a un manque général de contrôle : on ne sait pas qui dépense quoi, il manque des justificatifs". A l'occasion du conseil municipal ce vendredi soir, l'élue n'a pas manqué de demander au maire ce qu'il pensait d'un tel rapport. "Ce que j'en pense ne te regarde pas", lui a t-il rétorqué.

Devant l'insistance de l'élue, Alain Ferrand s'est finalement montré plus loquace, "c'est écrit en bon français, très lisible, très compréhensible", ajoutant qu'il était "agréablement surpris" par ce rapport : "la chambre régionale des comptes est dans son rôle, elle fait des recommandations, la commune sera amenée à en tenir compte. Il y a toujours moyen de faire mieux."