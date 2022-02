Prise en charge, pénurie de soignants : la Cour des comptes pointe les "faiblesses structurelles des Ehpad"

La crise du Covid a mis en lumière les "faiblesses structurelles" des Ehpad, et la nécessité d'une réforme que le gouvernement a "trop longtemps reportée", estime la Cour des comptes ce mercredi, en pleine tempête dans le secteur après la parution du livre-enquête de Victor Castanet "Les fossoyeurs" sur les maltraitances dans les maisons de retraites privées du groupe français Orpea.

Les "notables faiblesses" de la prise en charge

Le lourd bilan de l'épidémie dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - près de 34.000 morts entre mars 2020 et mars 2021, sur une population totale d'un peu plus de 600.000 personnes - ne s'explique "pas seulement par la fragilité des résidents", mais également par les "difficultés structurelles des Ehpad", analysent les Sages. "Le niveau de dépendance des personnes concernées s'accroît, tout comme leurs besoins médicaux", or leur prise en charge sanitaire présente de "notables faiblesses", relève le rapport.

Selon la Cour, beaucoup d'établissements n'ont pas de médecin coordonnateur, tout en souffrant d'une pénurie de médecins de ville à proximité, et la plupart peinent à recruter et fidéliser un nombre suffisant d'aides-soignants et d'infirmiers. Cette pénurie "peut susciter de réels problèmes de qualité de prise en charge, hors situation de crise", assure la Cour des comptes. Pendant l'épidémie de Covid-19, l'État et l'Assurance maladie ont apporté un soutien financier massif au secteur, y compris via des dispositifs pérennes, comme les augmentations de salaire décidées dans le cadre du "Ségur de la Santé" mais qui bénéficient aussi au personnel non soignant, note la Cour.

Cet effort financier "aurait pu être l'occasion pour l'État d'engager des réformes structurelles trop longtemps différées. Tel n'a pas été le cas", déplore la Cour, sans évoquer spécifiquement le renoncement du gouvernement à présenter une loi spécifique sur ce sujet avant la fin du quinquennat.

Quelles solutions ?

Pour améliorer la prise en charge des personnes âgées, le rapport de la Cour des comptes préconise d'agir sur les conditions de travail des personnels (notamment en ce qui concerne la formation, l'évolution des carrières et la prévention des accidents du travail), mais aussi de mieux articuler Ehpad et filières de soins. Les Ehpad ne doivent pas rester "isolés" mais "s'insérer dans un ensemble fonctionnel plus vaste, soit par adossement à un établissement de santé, soit par l'appartenance à un groupe, soit encore par la mutualisation de certaines fonctions", estime la Cour des comptes.