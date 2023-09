La Cour européenne rejette la requête de Kamel Daoudi, le plus ancien assigné de France, vivant dans le Cantal

La Cour "déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable" et la "rejette (...) pour non-épuisement des voies de recours internes", indique dans un communiqué la juridiction basée à Strasbourg, une décision "définitive". La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté ce jeudi la requête de Kamel Daoudi, le plus ancien assigné à résidence de France. Il dénonçait son assignation depuis 2008, et actuellement dans le Cantal.

ⓘ Publicité

"C'était la pire option et c'est arrivé", a réagi sur X (ex-Twitter) Kamel Daoudi, qui note toutefois que "la CEDH ne s'est pas prononcée sur le fond du dossier". Celui-ci avait été condamné en 2005 en appel à six ans de prison et à une interdiction définitive du territoire pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste" et avait été déchu de sa nationalité française.

Assigné dans le Cantal

En 2009, la CEDH avait toutefois interdit son expulsion en raison du risque de torture en Algérie, pays qu'il avait quitté à l'âge de cinq ans. Dans sa requête tranchée jeudi par la Cour, Kamel Daoudi dénonçait notamment les modalités de son assignation dans lesquelles il voyait "une mesure privative de liberté" qui violait l'article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Cet ex-ingénieur informaticien, qui ne peut donc être ni expulsé, ni régularisé, est assigné depuis avril 2008 à sa sortie de prison successivement dans cinq départements, la Creuse, la Haute-Marne, le Tarn, la Charente-Maritime et le Cantal.