Seine-Saint-Denis, France

Un homme de 48 ans, résidant chinois a été retrouvé, blessé à l'arme blanche lundi soir vers 23 h, dans la rue au 112 de l'avenue Paul Vaillant Couturier à la Courneuve (93). Il était touché à l'abdomen et au thorax. Un deuxième résidant chinois a été découvert 50 mètres plus loin, également blessé à l'arme blanche aux parties génitales et éviscéré.

Transportés dans les hôpitaux de Beaujon et du Kremlin-Bicêtre

Ils ont été pris en charge par le SAMU dans un état jugé très grave. Les deux hommes ont leur pronostic vital engagé.

Une femme en garde à vue

La femme de l'un d'entre eux, interrogée par la police, n'a pas voulu répondre. Elle a été placée en garde à vue.

Les raisons de cette double double tentative d'homicide ne sont pas encore connues. Aucune arme n'a été trouvée. Aucune trace du ou des agresseurs. L'enquête a été confiée à la sous direction de la Police judiciaire du 93.