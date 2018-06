La Courneuve, France

Une médiathèque a été incendiée dans la nuit de mardi à mercredi à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, dans la cité des 4000. Ce mercredi matin, le lieu destiné à l'accueil du public, d'environ 250 m² au rez-de-chaussée, est entièrement détruit. Une voiture calcinée est encore présente, visible depuis la place de la Fraternité, très fréquentée par les habitants.

Le véhicule bélier a traversé la façade du lieu peu avant 1h du matin. Il a ensuite été incendié. Une vingtaine de pompiers sont intervenus peu de temps après et ont réussi à maîtriser les flammes en 2 heures.

250 m² de locaux ravagés par les flammes

Quelques sapeurs-pompiers étaient encore présents ce mercredi matin, dans les locaux. Le bâtiment regroupe aussi le centre culturel municipal, mais seule la médiathèque a été incendiée. Selon une source policière, 250 m² de locaux ont été détruits. Les techniciens du laboratoire central de la police nationale se sont rendus sur place dans la nuit. L'enquête a été confiée au commissariat de La Courneuve.

Des pompiers étaient encore présents ce mercredi matin © Radio France - Rémi Brancato

La médiathèque, très fréquentée par les familles du quartier, et notamment les jeunes publics, est évidemment fermée pour l'instant. Selon plusieurs personnes travaillant dans les locaux, présents sur place ce mercredi, le fond de la bibliothèque a été entièrement détruit lors de l'incendie.

Le maire appelle à un rassemblement jeudi soir

Dans un communiqué, le maire (PCF) de La Courneuve, Gilles Poux "condamne avec la plus grande fermeté cet acte scandaleux". Pour lui , "s’en prendre à ce bien commun de culture, d’éducation et de rencontre intergénérationnel où les enfants, les jeunes et les habitant-e-s du quartier venaient se divertir, apprendre, s’ouvrir sur la connaissance, constitue un crime qui nous touche toutes et tous".

"Non, quelques individus violents n’imposeront pas leur loi à l’immense majorité des Courneuviennes et des Courneuviens" ajoute le maire qui appelle à un rassemblement devant la médiathèque à 18h30 ce jeudi 28 juin, afin de montrer une "détermination collective face à cette violence aveugle".