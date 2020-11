La Courneuve : la ville porte plainte après un incendie criminel dans une école

Un feu a pris, dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 novembre 2020, à l'école Anatole France de La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Selon la mairie, il s'agit d'un "incendie criminel". La ville va donc porter plainte.

Dans son communiqué, publié sur sa page Facebook, la mairie explique que l'incendie a touché essentiellement des locaux techniques. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, "les dégâts sont très limités". Les services municipaux travaillent depuis le début de la matinée, ce mercredi, pour tout remettre en ordre. L'accueil des enfants pourra se faire normalement jeudi matin.

La mairie apporte son soutien et toute sa "solidarité aux enseignant-e-s et aux personnels qui voient en cette période, déjà si difficile, leurs lieux d'activités dégradées" et promet une intransigeance face à de tels actes. Un travail est engagé avec le commissariat de La Courneuve pour maintenir et renforcer la présence policière dans le quartier des Quatre-Routes où se situe l'école.