"La covid n'a rien changé, on travaille toujours autant" : en patrouille avec les gendarmes de Côte-d'Or

Pas de bamboche pour eux, ce soir de la Saint-Sylvestre. 540 gendarmes et policiers sont mobilisés en Côte-d'Or pour assurer le respect du couvre-feu et encadrer les éventuels débordements. Au quotidien, la covid a évidemment changé des choses, mais les missions principales sont restées les mêmes.

À la gendarmerie d'Arc-sur-Tille, nous rejoignons l'adjudante Gorin et le gendarme Omnes, en route pour surveiller une poignée de maisons vides. Le dispositif "tranquillité vacances", d'ordinaire bien utile pendant les fêtes, est évidemment moins pertinent depuis que la covid s'est invitée dans nos vies. "Avec le confinement, les gens sont moins partis en vacances et donc plus présents chez eux, ils s'absentent moins."

"Notre travail, c'est de couvrir le terrain au maximum"

Résultat : trois maisons seulement à surveiller dans le secteur d'Arc-sur-Tille, 77 sur toute la Côte-d'Or. Mais pas question de se relâcher : "Malgré tout, les cambriolages continuent, il faut que les gens restent vigilants." Et les gendarmes ont toujours à faire, assurent-ils : enquêtes, contrôles routiers, violences intrafamiliales... "Notre travail, c'est de couvrir le terrain au maximum. On est toujours dans la surveillance des résidences, des commerces, des lieux de culte, des écoles..."

Ils patrouillent tous les jours, et s'arrêtent pour discuter. Comme avec ce boulanger de Saint-Julien, qui reçoit régulièrement des visites de courtoisie des gendarmes. "Les voir, discuter un peu avec eux, ça rassure toujours. On sait qu'on peut les appeler en cas de problème, on les connaît." "Le gendarme ne compte pas ses heures. On travaille toujours autant !", sourit l'adjudante.