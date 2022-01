La création d'une juridiction nationale pour les "cold cases" : ces crimes non élucidés dans le Loiret

Le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, s'apprête à dévoiler ce mercredi 12 janvier la création d’une nouvelle juridiction entièrement dévolue aux «cold cases», littéralement « affaire froide », autrement dit ces affaires de crime qui remontent dans le temps qui n’ont jamais été résolues et qui parfois ont été classées. Composée de magistrats spécialisés, elle sera chargée de résoudre les crimes en série ou non résolus dont le ou les auteurs n’ont pu être identifiés au-delà de 18 mois après leur commission. La prescription étant désormais de 20 ans (30 ans pour des faits relevant de terrorisme) à compter du dernier acte de la procédure, certains crimes ou homicides à ce jour non élucidés dans le Loiret pourraient, comme d'autres partout en France, être à l'avenir traités par ce pôle spécialisé installé à Nanterre ou Versailles. Dans le département, le plus emblématique est celui du meurtre de Caroline Marcel. Mais ce n'est pas le seul.

Le meurtre de la Nationale 7

Il y a d’abord l’affaire de cette femme retrouvée, égorgée, en septembre 2003 sur les bords de la Nationale 7 à Cepoy à quelques kilomètres de Montargis. C’est un chauffeur routier qui découvre alors le corps non loin d’un parking où depuis quelques mois elle se prostitue. Mère de trois enfants, âgée de 49 ans, elle vivait seule à Gien. Malgré quelques traces ADN prélevées, son meurtre n’a jamais été résolu. Aucune interpellation à ce jour n'a eu lieu. Une instruction est toujours en cours. La gendarmerie continue d'enquêter.

Le drame de la rue Saint-Marc

Autre affaire non élucidée, celle du décès en juin 2005 d’une fillette âgée de 7 ans, fauchée en plein après-midi par une voiture sur un passage piéton rue Saint-Marc à Orléans. La petite fille sortait de la boulangerie pour rejoindre sa maman de l’autre côté du trottoir. Malgré le signalement du véhicule par des témoins, une Kangoo blanche, le chauffard qui a pris la fuite n’a jamais été retrouvé. L'enquête est toujours confiée à la Direction départementale de la sécurité publique du Loiret.

Le corps de Caroline Marcel avait été découvert aux bords du Loiret - @Wikipédia

L'affaire Caroline Marcel

Et puis, il y a la plus emblématique car surement la plus médiatique des affaires, celle de Caroline Marcel. Cette femme de 45 ans, domiciliée à Olivet, divorcée, mère d’une petite fille est retrouvée morte, étranglée, le lendemain de la fête de la musique en juin 2008 sur les bords du Loiret. C’est un marcheur qui découvre le corps plongé dans l’eau. La veille, elle est partie dans la soirée faire un jogging. Malgré quelques traces ADN, une demi-douzaine de gardes à vue, plusieurs appels à témoin, un millier de procès-verbaux établis, près de 14 ans après, son meurtre reste un mystère. Des enquêteurs de la police judiciaire d’Orléans continuent de travailler sur ce dossier en espérant qu’un témoignage, une dénonciation, les confessions d’un prisonnier, une affaire similaire viennent éclairer ce "cold case".