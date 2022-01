La crèche d'Avoudrey dans le Doubs détruite par un incendie

A 7h ce mardi 24 janvier 2022, les pompiers et les gendarmes ont été appelés pour un "dégagement de fumée" à Avoudrey, dans le bâtiment qui abrite la crèche au rez-de-chaussée, et le périscolaire à l’étage du dessus.

Sept personnes réaffectées sur un autre site

Un incendie aurait pris au niveau d'un frigo selon les gendarmes. Le feu a couvé et les locaux sont détruits. Heureusement, il n'y avait personne encore à cette heure-là. Les sept personnels vont être réaffectés dans des locaux provisoires pour accueillir la dizaine de petits qui viennent au quotidien à la crèche et la soixantaine d'élèves qui fréquentent le périscolaire, selon le maire d'Avoudrey, Gilbert Distel.

A la recherche d'une solution pour l'accueil des enfants

"La commune et et l'équipe de Familles rurales cherchent des solutions de substitution pour l'accueil des enfants" indique la municipalité d'Avoudrey sur son compte facebook. Le maire, joint par France Bleu Besançon, estime que la réouverture du 1er étage, qui doit être nettoyé et remis en état, ne sera pas possible avant fin février, et que la crèche en rez-de-chaussée ne pourra pas rouvrir avant deux ou trois mois.