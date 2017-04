La crèche de la mairie de Béziers est illégale

La cour d'appel de Marseille a tranché : la crèche installée dans la mairie de Béziers à Noël n'a pas lieu d'être. Cette crèche n'ayant aucun caractère culturel ou artistique. Le maire va déposer un nouveau recours.

La crèche de Noël dans la mairie de Béziers est illégale. Décision de la cour administrative d'appel de Marseille suite à un recours de la ligue des droits de l'homme.

C'était une innovation de Robert Ménard dès son arrivée à l'hôtel de ville. Dans un premier temps, la justice lui avait donné raison, mais entre temps, la question des crèches, qui dépasse largement Béziers, a été clarifiée par le conseil d'Etat, qui a fixé des règles, une jurisprudence, pour en finir avec le flou, les crèches autorisées, ou pas, dans la rue ou dans certains bâtiments publics. La décision du conseil d'Etat remonte à novembre dernier.

En substance : Il doit y avoir une tradition de la tenue de la crèche à l'endroit où elle se trouve. Et sinon, en cas de création, elle doit avoir un caractère culturel, artistique ou festif. Et pas uniquement religieux.

Le maire va déposer un recours et il y aura une crèche en 2017

Pour autant, est-ce cela veut dire que Robert Ménard, le maire de Béziers va lâcher l'affaire ? Non. Il fait la remarque que la contestation portait sur la première crèche en 2014. Les suivantes, 2015, 2016, on été enrichies de ces fameux éléments culturels et festifs dit la mairie. Donc, il y aura un ultime recours en cassation, devant le conseil d'état, et il y aura bien à nouveau une crèche municipale à Béziers à Noël prochain. "On a perdu temporairement seulement. Ce sont des décisions contradictoires. On va demander au conseil d'Etat de se prononcer définitivement. Cette année plus de 20 000 personnes sont venues et pas seulement des catholiques pratiquants, des gens de toutes les religions qui participent à une religion, celle de la famille. Donc bien sûr il y aura une crèche à Noel prochain en mairie de Béziers"