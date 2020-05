La crèche des Glacis à Belfort endommagée par des incendies volontaires

De nouvelles incivilités dans le Nord Franche-Comté ce week-end. Après les événements survenus à Valentigney vendredi 22 mai, des dégradations ont été constatées dans le quartier des Glacis à Belfort.

Une partie de la crèche endommagée par les feux. © Radio France - Hervé Blanchard

Vers 23 heures, les pompiers ont été appelés pour deux poubelles incendiées devant la crèche des Glacis. Les soldats du feu ont réussi à maîtriser les flammes avant qu'elles ne se propagent au reste du bâtiment. Sa façade est uniquement noircie. Ils ont également éteint un feu qui démarrait dans une cabane de la cour de récréation où sont stockés les vélos, trottinettes et jouets des enfants. Elle n'a pas été détruite.

L'abribus détruit rue André Parant, dans le quartier des Glacis, à Belfort. © Radio France - Hervé Blanchard

Dans le même temps, une poubelle a été brûlée et a détruit un abribus un peu plus loin, toujours rue Parant. Des pneus ont été brûlés devant des boxes de garage. Leurs façades sont endommagées.

Oignons et yaourts lancés sur les pompiers et les policiers

Durant leur intervention, les pompiers et policiers ont reçu divers objets lancés depuis les immeubles à proximité, sans faire de blessé, ni de dégâts matériels. Notamment "des boîtes de conserve, des oignons et même des pots de yaourts", nous confie Jean-Jacques Lentz, cadre d'astreinte ce week-end à la mairie de Belfort et présent sur place. Il confirme que la crèche des Glacis sera rouverte ce mardi, après un nettoyage complet du bâtiment : "les enfants seront accueillis tout à fait normalement".

La police va consulter la vidéosurveillance pour tenter d'identifier les auteurs des faits. Les forces de l'ordre disent constater un regain d'incivilités depuis le déconfinement.