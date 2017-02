La crèche des Loupiots de Rive de Gier victime d'un incendie samedi soir

Un feu de poubelle qui dégénère samedi soir à Rive de Gier et qui se propage à la crèche des Loupiots, elle n’ouvrira pas ce lundi matin.

Ce feu de poubelle s’est déclenché vers minuit dans la nuit de samedi a dimanche devant la crèche des loupiots, place du Forez, et s'est rapidement étendu.

Le maire de la commune Jean Claude Charvin déplore évidement cet incendie criminel qui aurait pu faire beaucoup plus de dégâts au bâtiments du centre social, mais des aujourd'hui il va proposer une solution alternative au parents. Jean Claude Charvin.

Cet incendie d’un groupe de poubelles est sans aucun doute d'origine criminelle. Il a rapidement pris de l'ampleur et a fini par toucher l'entrée de la crèche et s’est même propagé à l’intérieur par le hall d’entrée. Les pompiers de Rive-de-Gier ont donc été obligés de briser un carreau du local pour pénétrer à l'intérieur et venir à bout des fumées qui ont envahi la crèche .

Une enquête de police a été ouverte.

Pour l’heure les dégâts à l'intérieur de la crèche vont empêcher l’accueil des enfants ce lundi matin et sans doute les jours suivants. La mairie envisage donc de reloger les activités dans les locaux d'une crèche désaffectée dans le centre-ville.

Il y a quelques mois les élus avaient envisagé de regrouper cette crèche des loupiots avec l'école jean moulin située à proximité. Cet incendie pourrait donc accélérer le transfert d'ici quelques mois.