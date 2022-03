La crèche Françoise-Dolto de Marguerittes fermée après une invasion d'insectes

La mairie de Marguerittes annonce la fermeture exceptionnelle pour deux jours du centre de petite enfance Françoise-Dolto. Victime d'une invasion d'anthrènes, insectes pouvant provoquer des démangeaisons cutanées, sans autre conséquence, la crèche doit exceptionnellement être fermée ce mercredi et jeudi. En effet, pour se débarrasser des indésirables, une pulvérisation est effectuée ce mercredi et doit être suivi de 24h de pause puis 24h d'aération et de nettoyage. La réouverture est donc prévue ce vendredi matin aux horaires habituels.

Insecte apparaissant au printemps avec les premiers pollens, l'anthrène, ou mite des tapis, est un nuisible courant des habitations qui aime se loger dans les tissus, de préférence dans des endroits chauds et sombres. Il ne présente aucun danger particulier pour les humains.