La créosote, nouveau scandale sanitaire ? L'expertise de la discorde à Clermont-Ferrand

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail RTE régional souhaite une expertise pour évaluer les conséquences d'une exposition à long terme des agents au produit. La créosote, hautement toxique, est utilisée par RTE (ex-EDF) pour la conservation des poteaux électriques en bois.

La créosote, une bombe "sanitaire" à retardement ? Oui pour certains, qui n'hésitent pas à évoquer en comparaison le scandale de l'amiante. La créosote, ce mélange d'huiles extraites de goudron de bois ou de charbon utilisé pour protéger le bois. Un produit hautement toxique, très utilisé par la SNCF pour les chemins de fer, par RTE ( ex-EDF) pour les poteaux électriques. Aujourd'hui chez Réseau de Transport d'Electricité Auvergne-Forez-Velay, certains salariés sont inquiets.

Beaucoup ont travaillé pendant des années, sans protection, au contact de cette substance qui contient au moins quatre éléments cancérigènes. Sur ce secteur géographique il y aurait plus de 5000 poteaux électriques en bois, notamment en Haute-Loire.

Inquiétude après le décès de plusieurs agents

Depuis 2013, RTE demande à tous ses agents, qui sont exposés à cette créosote, d'utiliser obligatoirement une combinaison. Ce qui inquiète certains de ces agents : "Cela veut donc dire que pendant des années les protections face à ce produit étaient insuffisantes ?" se demande l'un d'entre eux.

Aujourd'hui le CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) Auvergne-Forez-Velay demande à la direction une expertise pour évaluer le risque de l'exposition des agents au produit. Pour comprendre.

"Ces derniers mois plusieurs de nos collègues sont décédés après avoir contracté un cancer. Ils avaient travaillé en contact direct avec la substance. On se demande donc s'il y a un lien de cause à effets " s'interroge le secrétaire du CHSCT Didier Audouard.

On est en droit de se poser la question de l'impact de la créosote sur la santé des agents " Didier Audouard, secrétaire du CHSCT

L'expertise, demandée par l'instance représentative du personnel de RTE, est aujourd'hui refusée par la direction régionale parce que, dit-elle, "le cadre de cette expertise est trop large" et ne correspond pas à l'exposition des agents "très peu confrontés finalement au produit" selon l'avocat de la société Romain Zannou. Ce dernier ajoute : "La société a toujours porté grand soin à la santé de ses agents. De plus, les valeurs limites d'exposition n'ont jamais été dépassées."

Un agent qui intervient sur un poteau électrique © Maxppp - David Thierry

La société a porté cette affaire devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Ce dernier doit statuer le 11 avril prochain.