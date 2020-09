La crêperie nomade le Bateau Far incendiée à Hennebont

"Dans quel monde vit-on ?", demande la propriétaire de la crêperie nomade Le Bateau Far. Dans la nuit de vendredi à samedi, la remorque de ce foodtruck a été volée puis incendiée. La carcasse a été retrouvée calcinée dans la forêt du Hingair. Le restaurant avait installé ses fourneaux à Hennebont depuis 4 jours, après deux mois à Port-Louis.

Sur sa page Facebook, la propriétaire avoue son désarroi : "Deux ans d'efforts et de travail pour monter le projet anéantis en une nuit par la bêtise et la méchanceté humaine". Celle-ci rajoute : "Ce fût une joie de partager ces instants éphémères et pourtant si intenses avec vous. J'ai eu un immense plaisir à vous accueillir à bord du Bateau Far et à travailler dans ce foodtruck particulier qui avait un petit supplément d'âme".

Capture d'écran - Facebook

La gérante lance donc un appel à témoins aux riverains du Pont-Neuf, au bord du Blavet : "La remorque été volé sur le site de la Poterie quai du Pont Neuf vers 1h du matin, elle a été vue avenue Pasteur où elle a arraché les fils de téléphone".