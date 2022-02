La Creuse accueille le congrès national de la Fédération française de cyclisme ce week-end

Les hôteliers de Guéret se frottent les mains. Ce week-end, pour la toute première fois, la ville accueille le congrès national de la Fédération française de cyclisme. Les acteurs du monde du vélo vont venir des quatre coins de France. Plus de 250 personnes sont attendues et certains hôtels affichent déjà complet. Cet événement est le premier d'une série d'importants rendez-vous cyclistes programmés en Creuse cette année. Pour en parler, Romain Laverdant, le président creusois de la FFC était l'invité de France Bleu Creuse ce 24 février 2022.

Accueillir ce congrès, une "grande fierté"

Guéret était en compétition avec à Avignon pour accueillir ce congrès : "La concurrence était forte. On a présenté nos installations au secrétaire général il y a plus d'un an. On a gagné l'organisation de cet événement et c'est une grande fierté", assure Romain Laverdant. D'après lui, accueillir un tel rendez-vous est un acte promotionnel qui permet de faire découvrir nos infrastructures, notre territoire et notre patrimoine : "Il y aura un avant et un après congrès, c'est certain", d'après lui.

Le département de la Creuse a placé 2022 sous le signe du vélo. Plusieurs grands événements cyclistes se dérouleront cette année sur notre territoire : le 8 mars, le Paris-Nice fera étape à Dun-le-Palestel. Du 15 au 17 avril, la coupe de France VTT se déroulera à Chabrières, avec une manche de coupe du monde. Du 22 au 24 juillet, les Championnats de France Masters route se dérouleront à Crocq. Cette course dédiée aux plus de 35 ans devrait réunir 900 participants.

Le tour de France "un objectif non caché"

Pour la Creuse, l'objectif ultime reste d'accueillir le tour de France. "Mon rêve personnel ce serait de faire une étape 100% creusoise", confie Romain Laverdant. Dun-le-Palestel est candidate pour être ville de départ. Evaux-les-Bains quant à elle, candidate pour être ville d'arrivée.

D'après Romain Laverdant : "On ne peut pas tout maîtriser, mais on a bien martelé auprès d'ASO qu'on était vraiment très intéressés".