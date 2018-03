La Croix-en-Touraine, France

Les gendarmes de Bléré avaient lancé jeudi un appel à témoin après la disparition d'une femme de 50 ans habitant à la Croix-en-Touraine.

Cette infirmière au CHU Trousseau était rentrée chez elle comme d'habitude après sa journée de travail mercredi 21 mars. Elle avait appelé sa fille pour l'informer de son retour à la maison et lui préciser qu'elle partait en promenade autour de chez elle "pour s'aérer". Mais lorsque son mari est rentré vers 20 heures, la maison était vide. Les gendarmes avaient lancé immédiatement les premières recherches avec des patrouilles à pied et des maîtres chiens, puis l'appui d'un hélicoptère et la brigade fluviale.

Son corps sans vie a été retrouvé ce vendredi matin.