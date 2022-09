Morbihan : un conducteur de 19 ans décède dans un accident à la Croix-Helléan

Un jeune conducteur, âgé de 19 ans, est décédé dans un accident autour d'une heure du matin vendredi 2 septembre à La Croix-Helléan dans le Morbihan, au lieu dit la Ville Coto. En raison sans doute d'une vitesse excessive, il a percuté violemment une maison non habitée. Le jeune homme était mort à l'arrivée des secours.

100 mètres plus loin, une seconde voiture a été retrouvée dans un fossé, mais elle était inoccupée. L'automobiliste et ses deux passagers ont été interpellés plus tard alors qu'ils étaient à pied. Le conducteur, âgé de 21 ans et fortement alcoolisé, a été placé en garde à vue par les gendarmes de la compagnie de Ploërmel qui sont chargés de déterminer les circonstances exactes de ce drame.