La Croix Rouge française condamnée après le décès d'une résidente d'un Ehpad près de Rouen

C'est un fait rare. A Rouen, la justice condamne La Croix Rouge française, en tant que personne morale, pour homicide involontaire. Elle estime l'association responsable de la mort d'une résidente d'un Ehpad qu'elle gère à Elbeuf (La Ruche), près de Rouen.

En octobre 2019, Brigitte Guimont est décédée après avoir avalé de la soude. L'accident a eu lieu dans l'Ehpad dans lequel elle venait d'être admise, dans une unité alzheimer censée être surveillée et protégée. La dame de 82 ans, laissée sans surveillance, avait pu accéder à un local technique dans lequel un gobelet de soude avait été laissé sur une desserte. Elle l'avait alors avalé. Très grièvement brûlée, elle a succombé à ses blessures à l'hôpital.

Depuis le drame, ses trois enfants se battent pour faire reconnaître la responsabilité du propriétaire de l'établissement - La Croix Rouge française - et éviter qu'un tel drame ne puisse se reproduire. "Je veux dire à toute les familles qu'il faut être très vigilant quand on place un parent en Ehpad et qu'il faut dénoncer les problèmes et les manquements", explique Magali Guimont qui veut ainsi donner du sens au décès de sa maman.

La justice a condamné La Croix Rouge à 10 000 euros d'amende, l'obligation d'afficher la décision pendant un mois dans ses locaux parisiens. L'association devra également verser 250 euros à chacun des enfants au titre du préjudice. Elle a dix jours pour faire appel.