La Croix-Rouge mobilisable aux côtés des gendarmes en cas de disparition inquiétante dans les Deux-Sèvres

Etre plus efficace en cas de disparition inquiétante. C'est l'objectif de la convention qui vient d'être signée entre la gendarmerie des Deux-Sèvres et la Croix-Rouge. Concrètement, des bénévoles et secouristes de l'association pourront être mobilisés sur le terrain et participer aux recherches. Il faut savoir que deux à trois disparitions sont signalées chaque jour dans le département. Heureusement la plupart du temps, les personnes sont retrouvées.

Aider aux recherches...

La mobilisation de la Croix-Rouge permettra d'avoir des renforts en terme de nombre. En cas de disparition, "la question des effectifs et surtout de leur engagement dans des délais brefs est décisive", explique le colonel Ludovic Vestieu, à la tête du groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres. La Croix-Rouge va également apporter "les compétences et les capacités dans le domaine du secours", poursuit le colonel si une personne est retrouvée blessée.

... et monter si besoin un centre pour les intervenants et les familles

La Croix-Rouge pourra également monter si besoin "un centre d'accueil des impliqués d'une capacité de 150 personnes. On va pouvoir, à partir d'une salle de fêtes ou autre, mettre à disposition du café etc pour les intervenants, les civils ou les familles touchées par la disparition", précise Nicolas Roux, directeur de l'urgence et du secourisme à la délégation des Deux-Sèvres de la Croix-Rouge.

Un partenariat similaire devrait être prochainement signé dans la Vienne.