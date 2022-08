La CRS 8, spécialisée contre les violences urbaines, est déployée à Besançon après les tirs à Planoise

La CRS 8 est déployée dans le quartier de Planoise à Besançon depuis ce lundi soir, après les tirs en pleine rue survenus le jour-même, rue de Fribourg. Deux compagnies de cette unité mobile sont mobilisées en renfort, soit 40 agents des forces de l'ordre spécialisés dans les violences urbaines. Pour l'instant, il n'y a aucune indication sur la durée de leur mission, qui dépendra de l'évolution de la situation dans le quartier.

Un jeune de 15 ans entre la vie et la mort

Cette unité mobile, spécialement créée pour pouvoir intervenir rapidement sur tout le territoire français et maintenir le calme, est mobilisée à Besançon car les autorités craignent une agitation, après les tirs qui ont blessé deux adolescents ce lundi à 16h. Ils ont été pris en charge au CHU de Besançon. Le plus jeune, âgé de 15 ans, est entre la vie et la mort après avoir été touché au thorax.L'autre adolescent, âgé de 16 ans, est aussi blessé à l'abdomen mais son pronostic vital n'est plus engagé ce mardi. Au moins trois coups de feu ont été tirés avec une arme de calibre 9 mm.

Quatrième série de tirs en août

Pour l'instant, les enquêteurs ne font pas de lien entre ces tirs et ceux qui ont déjà eu lieu au mois d'août. Un homme a été blessé par une arme lourde dans le même quartier, il y a moins de deux semaines. D'autres tirs ont éclaté dans le quartier des Hauts-du-Chazal, juste à côté de Planoise, et dans celui des Tilleroyes.

