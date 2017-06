La cure thermale des Fumades fermée provisoirement pour des raisons de sécurité

La station thermale d'Allègre-les-Fumades, au pied des Cévennes, est fermée depuis ce mardi matin. Des tests ont révélé une présence trop élevée dans l'eau des bassins du composant H2S, l'hydrogène sulfuré. Les curistes et le personnel ont été évacués.

La porte de la station thermale des Fumades située à Allègre-les-Fumades (Gard) est fermée depuis ce mardi matin. Les curistes et le personnel ont été renvoyés chez eux. Une décision prise par mesure de sécurité.

Des tests ont révélé une présence trop élevée du composant H2S, à savoir l'hydrogène sulfuré. Il s'agit d'un gaz incolore, composant naturel du pétrole, qui dégage une odeur caractéristique d'œuf pourri.

De nouveaux tests en cours

Les tests ont été réalisés après le malaise d'un curiste lundi soir, mais on ignore si c'est directement lié. Par mesure de précaution, la direction a décidé tout de même de fermer ce mardi matin l'établissement. Les pompiers sont actuellement sur place pour effectuer de nouvelles analyses plus précises. En attendant, la station reste fermée, les curistes et le personnel sont rentrés chez eux. Cette situation pourrait durer plusieurs jours si les tests ne sont pas concluants.

La présence du taux élevé d'hydrogène sulfuré est sans doute liée à la canicule de ces derniers jours. Le système de ventilation de la station a bien fonctionné, mais il a pu être freiné à cause de la chaleur.