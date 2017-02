La cybersécurité, l'affaire de tous, même en Côte-d'Or

Un des experts français en cybercriminalité était à Dijon ce mercredi 8 février. Le général Marc Watin-Augouard a tenu une conférence devant les élèves de Sciences Po pour les interroger sur la cybersécurité, affaire de tous.

La cybermenace est partout. Ne prenez pas peur, ce n'est pas la fin du monde, mais il faut être vigilant. Parce que les hackers, ces petits génies de l'informatique capable de prendre le contrôle de n'importe quel ordinateur, de n'importe quel site, pourraient s'en prendre demain à nos entreprises, à nos administrations et même à l'Etat, les spécialistes de la cybercriminalité prennent leur baton de pélerin et sillonnent la France à la rencontre des petits utilisateurs que nous sommes pour appeler à la plus grande prudence. Ce mercredi, l'un des experts français était justement à Dijon.

Tous se protéger pour protéger nos entreprises, notre Etat

La cybercriminalité est "malheureusement une question très proche de nous, explique le général Marc Wattin-Augouard. Beaucoup de Dijonnais et d'habitants de la Bourgogne Franche-Comté peuvent être victimes de prédateurs dans l'espace numérique, prévient le président du centre expert français de la cybersécurité. Dès lors que l'on est connecté à internet, on est à la merci des cybermenaces. Alors il faut avoir un peu peur mais pas trop car le début de la peur c'est le commencement de la sagesse. Ces criminels agissent en groupe mais ils peuvent passer par vous ou moi pour attaquer le système de l'entreprise ou de l'Etat. Ils vont prendre notre propre ordinateur ou notre smartphone pour faire une requête collective massive au même moment d'un site internet pour l’empêcher de fonctionner donc en fait c'est par nous que le problème peut passer."

Comment protéger votre espace numérique ?

Mais alors comment faire quand on est pas un expert ? Il y a des réflexes très simples promet le général Wattin-Augouard : "D'abord il faut un bon logiciel pare-feu, un bon antivirus et des mots de passe qui ne sont pas 123456 ou votre date de naissance trop facile à trouver. Ensuite, continue, l'expert, il faut avoir un comportement précautionneux. Encore ce matin par exemple je reçois un mail douteux, et bien je le mets à la corbeille ! Je le détruit parce que j'ai un doute. Parfois on peut aussi recevoir des mails d'amis qui nous disent qu'ils sont à l'étranger, que rien ne va plus, qu'il faut les aider. Attention là aussi ! Dans 90% des cas c'est faux, c'est une usurpation d'identité. Donc il faut d'abord être vigilant pour protéger le système et tout le monde doit apporter sa contribution", rappelle le général.