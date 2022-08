La cycliste loirétaine Marion Sicot déboutée, sa plainte pour harcèlement sexuel est classée sans suite

La cycliste loirétaine accusait Marc Bracke, son ancien directeur sportif, d'harcèlement sexuel. Mais sa plainte vient d'être classée sans suite par le Procureur de Montargis. Marion Sicot se dit triste et en colère. Elle ne compte pas en rester là et annonce qu'elle va déposer un recours.

La plainte de Marion Sicot contre son ancien directeur sportif vient d'être classée sans suite. Le procureur de la République de Montargis Loïc Abrial, a annoncé sa décision, ce vendredi. La cycliste loirétaine accusait le belge Marc Bracke, d'harcèlement sexuel. Mais "l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée".

Manque de preuves formelles

Rien ne laisse à penser que Marc Bracke ait eu l'intention d'harceler sexuellement Marion Sicot, estime le procureur de Montargis, qui concède que l'ancien manager de l'équipe Doltcini-Van Eyck "maitrisait mal l'anglais", langue dans laquelle ils échangeaient, précise le magistrat.

En juin 2021, l'Union cycliste internationale (UCI) avait décidé de suspendre trois ans Marc Bracke pour des faits d'harcèlement sexuel. Marion Sicot, quant à elle, est suspendue pour dopage, jusqu'en 2024. Elle a raconté son histoire et sa version des faits, dans un livre intitulé "Harcelée, dopée mais de retour!" publié en septembre dernier. Aujourd'hui, elle avoue ne pas comprendre cette décision.

Douche froide pour Marion Sicot

Marion Sicot se dit triste et furieuse que la justice refuse d'instruire sa plainte. Elle annonce qu'elle va contre-attaquer. "Je suis clairement en colère parce qu'il a été reconnu coupable dans le monde du sport, l'UCI l'a condamné à trois ans de suspension et là apparemment il n'y a pas assez de preuves et peut-être une mauvaise interprétation au niveau de la traduction. Alors ça veut dire que demander des photos d'une personne en sous-vêtements et encore plus dénudée, c'est normal" s'indigne la cycliste.

Je ne comprends pas, je tombe vraiment des nues

Marion Sicot assure qu'elle ne va pas en rester là, "je vais redéposer plainte, je veux que l'on me reconnaisse comme victime, on m'a reconnu en tant que victime dans le monde du sport, c'est pour moi que je fais cela mais aussi pour toutes les femmes qui sont victimes de harcèlement" ajoute-t-elle, répétant qu'elle va continuer de continuer de se battre, "c'est clair et net".

La cycliste est actuellement sur les routes, elle a repris son vélo en début de semaine. Elle effectue un Tour de France, celui de 1930, seule et sans assistance. Elle est partie le 1er août pour un périple de 5000 kilomètres à réaliser en vingt et un jours. Elle arrivera le 21 août prochain, du coté de chez elle, à Saint-Aignan-des-Gués, dans le Loiret.