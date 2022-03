La cycliste Marion Sicot jugée pour complicité de diffamation

Ce n'est pas au guidon d'un vélo mais à la barre du tribunal judiciaire d'Orléans que Marion Sicot s'est défendue ce mardi 8 mars. La cycliste a comparu pour complicité de diffamation. Elle est poursuivie par Marc Bracke, son ancien directeur sportif au sein de l'équipe belge Doltcini-Van Eyck Sport. En cause, son livre intitulé "Harcelée, dopée mais de retour", paru en septembre l’année dernière aux éditions Blacklephant. Un ouvrage dans lequel, elle évoque le harcèlement sexuel dont elle aurait été victime de la part de son ancien manager. L'éditeur du livre, Philippe Bonhomme est poursuivi pour diffamation.

Ce procès est un nouvel épisode dans la bataille juridico-sportive que se livre depuis maintenant près de trois ans la cycliste et l'ancien directeur sportif, tous deux condamnés par des instances sportives. Marc Bracke a été suspendu trois ans par l’Union cycliste internationale (UCI) pour des faits de harcèlement. Marion Sicot a écopé de deux ans de suspension par la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour s’être dopée à l’EPO lors des championnats de France 2019.

La vilaine cycliste transformée en victime

Pour l’avocate de Marc Bracke, rappelant la suspension de Marion Sicot pour prise d’EPO, "la vilaine cycliste prise la main dans le sac s’est transformée en victime". Selon Me Vivianne Gelles, "l'argument d’harcèlement sexuel est sans preuve, il est construit sur la vague du #Me Too, un effet d’aubaine, une stratégie payante qui a su trouver écho". Dans ce livre son client est diffamé, qualifié de "prédateur, de perversion", clairement désigné par une lettre ouverte de la cycliste en toute fin d’ouvrage.

Ce livre n'est pas un brûlot

L’avocat de Marion Sicot réplique, "ce livre n’est pas un brûlot, ce n’est pas un ouvrage sur Marc Bracke mais sur une femme et le sport de haut niveau". Me Antoine Woimant rappelle également que l’ancien directeur sportif a été suspendu trois ans par l’Union cycliste international pour ces faits de harcèlement et que sa cliente a vu sa suspension pour dopage réduite de quatre à deux ans par la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage compte tenu de ces faits. A la sortie du tribunal, Marion Sicot a déclaré "ce livre c'est mon histoire, mon vécu".

En plus de ce procès en diffamation dont le jugement sera rendu le 10 mai prochain, le conseil d’Etat doit se prononcer dans quelques jours sur la suspension de Marion Sicot. Le rapporteur public vient de conclure à quatre ans et non plus deux après un appel de l’Agence française de lutte contre le dopage. Par ailleurs une enquête ouverte par le parquet de Montargis est toujours en cours après le dépôt d’une plainte de Marion Sicot contre Marc Bracke pour harcèlement sexuel.