"La dame était en panique" : à Betton, l'un des jeunes qui ont sorti de l'eau une automobiliste témoigne

Mardi soir 4 janvier à Betton (Ille-et-Vilaine), deux jeunes de 22 et 24 ans ont sauvé une automobiliste qui venait de tomber dans le canal. Charles-Alexandre et Rémi ont plongé dans l'eau pour la sortir de la camionnette et la ramener sur la berge. L'un d'eux raconte cet acte de bravoure.

Un acte de bravoure et une attitude exemplaire qui font l'unanimité. Deux jeunes habitants de Betton, près de Rennes., ont sauvé une automobiliste mardi 4 janvier en milieu de soirée. Charles-Alexandre Buan, âgé de 22 ans et Rémi Pithois, âgé de 24 ans ont plongé pour sauver la conductrice d'une camionnette qui venait de tomber dans le canal pour une raison toujours inconnue. Alors que l'eau était très froide, ils n'ont pas hésité une seconde alors que la quadragénaire était prisonnière de son véhicule.

"On était en voiture quand on a vu la camionnette qui commençait à couler" témoigne Charles-Henri. "On s'est déshabillé puis j'ai pris une canette de bière et on a plongé. La dame était en panique et elle essayait de sortir de la camionnette, mais elle n'arrivait pas. Quand j'ai réussi à casser le carreau avec la canette de bière, elle est sortie du véhicule et je l'ai ramené jusqu'à la berge".

Tout s'est passé en 1 minute 30 - Charles-Alexandre Buan

"Des gens étaient sur la berge et ont amené la rescapée dans le café situé à côté. Les pompiers sont arrivés et ils l'ont pris en charge avant son hospitalisation". Le serveur du bar, Mathis, explique que la femme était très choquée et n'arrivait pas à s'exprimer. Après avoir réconforté les deux amis frigorifiés, il leur a offert un verre de bière à chacun.

Je n'ai pas fait ça pour une raison particulière. C'était normal. Si un jour ça m'arrive, j'aimerais qu'on fasse pareil pour moi -Charles-Alexandre

Charles-Alexandre et Rémi ont été félicités par les pompiers et Laurence Besserve la maire de Betton qui envisage d'organiser une petite cérémonie plus officielle dans les prochaines semaines.