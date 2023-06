La décharge illégale de Mornas sera enlevée au frais de l'État

À Mornas, l'immense tas de déchets entreposés illégalement dans un hangar sera enlevé avant la fin de l'année.

La mairie n'a pas les moyens de dégager ces 15.000 mètres cubes de déchets de chantier. C'est l'État qui réglera la facture.

"Petitesse" de la mairie face aux réseaux parallèles des déchets

Jour et nuit des camions ont livrés dans ce hangar en 2021 des déchets de chantiers du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. La maire de Mornas Katy Ricard explique que le bâtiment avait été loué pour stocker du matériel de chantier : "Ça n’avait rien à voir avec ces gravats. La location a été organisée avec une agence immobilière donc la propriétaire - qui n’habite pas ici - n’était pas du tout inquiète de ce genre de bail".

La maire pointe son "grand stress" face aux dangers de cette décharge illicite. Katy Richard a pu "mesurer notre impuissance, notre petitesse. Il y a aussi l’inquiétude de voir des réseaux parallèles se monter dans notre pays"

L'Etat paiera l'enlèvement des déchets illégaux

Quelques responsable de cette décharge interdite ont été interpellés. Mais il faut payer l'évacuation des déchets. la maire est soulagée que l'Etat confirme qu'il prend en charge cet enlèvement : "Ils appellent ça 'une décharge orpheline', c’est à dire qu’il n’y a personne derrière de solvable pour réparer les dégâts. C’est une première en France. L’État va mobiliser les fonds avant la fin de l’année. C’est un dossier prioritaire pour l’État. Les déchets vont être évacués, ce que la commune de Mornas n’aurait absolument pas pu faire, ni les propriétaires du bâtiment qui sont ici victimes".

Menace pour l'autoroute A7

La mairie de Mornas redoute les risques d'incendie à quelques mètres de l'autoroute. François Lucas, l'adjoint au maire en charge de la sécurité, prépare un exercice pour "monter d'un cran" la sécurité de Mornas : "Il y a dans ce hangar 15.000 mètres cube cubes de déchets inertes venus de chantiers. Il n’y a pas de dangers sanitaires ni chimiques. Les déchets sont confinés mais on craint pour la structure du bâtiment car ce sont des bâtiments en parpaing et métal. Un départ de feu ruinerait le bâtiment. On monte d’un cran dans l’approche du risque. Il nous faudra travailler avec Vinci Autoroute car l’A7 serait coupée en cas d’incendie de ces déchets. La Nationale 7 serait aussi fermée. On va programmer un exercice avec la préfecture pour vérifier que notre plan d’action pour combattre un éventuel incendie est correct et validé."

À Valréas aussi, une décharge illégale sera évacuée. Là, les déchets étaient à l'extérieur.

France Bleu Vaucluse a cherché à joindre la préfecture de Vaucluse qui n'a pas répondu.

